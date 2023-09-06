На афгано-пакистанской границе произошли вооруженные столкновения

По данным телеканала Ariana News, причиной стычек стала попытка афганцев возвести укрепления на территории соседнего государства

ТЕГЕРАН, 6 сентября. /ТАСС/. Вооруженные столкновения произошли между талибами и пакистанскими пограничниками на границе между Афганистаном и Пакистаном, в районе КПП "Торхам". Об этом сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на представителя местной администрации, назначенного сторонниками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По его данным, причиной стычек стала попытка афганцев возвести укрепления на территории соседнего государства. Первой огонь открыла пакистанская сторона. На данный момент движение через КПП приостановлено, информации о возможных жертвах пока не приводится.

КПП "Торхам" считается основным и наиболее загруженным на границе Афганистана и Пакистана.