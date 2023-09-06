Арестованный на Кипре россиянин Петров назвал свое дело политическим

Предприниматель также попросил у окружного суда Ларнаки, где рассматривается его дело, дополнительное время на поиск адвоката

ЛАРНАКА, 6 сентября. /ТАСС/. Арестованный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров считает свое дело политически мотивированным. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС после предварительного слушания в окружном суде Ларнаки по делу о его экстрадиции.

"Мое дело является стопроцентно политическим, - сказал Петров. - Американцы преследуют меня за то, что я именно предприниматель из России".

Петров подчеркнул, что с момента ареста сотрудники посольства России на Кипре оказывают ему всестороннюю поддержку. Он также отметил, что несмотря на переполненность Центральной тюрьмы Никосии, условия его содержания в целом приемлемые.

"Мы будем идти до конца, будем добиваться освобождения [Артура] под залог, - заявил в свою очередь его отец Виктор Шлосс. - Информация [лежащая в основе обвинений американской стороны] на сто процентов сфальсифицирована, и дело носит более политический характер, нежели юридический".

Россиянин также попросил у окружного суда Ларнаки, где рассматривается его дело, дополнительное время на поиск адвоката. Судья Михалис Михаил удовлетворил эту просьбу.

По словам Петрова, за время, прошедшее с момента ареста, ему так и не удалось найти защитника, который будет оказывать ему юридическую помощь. "Вам дается 6 дней, и 12 сентября вы должны появиться в суде уже со своим адвокатом", - ответил судья. На заседании присутствовал отец Артура Виктор Шлосс.

Как объявил ранее Минюст США, Петров был арестован на Кипре по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники. По версии Минюста, 34-летний Петров, "предположительно, был членом сети", которая после начала СВО якобы осуществила для российской компании "незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования".