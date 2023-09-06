Около 300 человек с 2012 года покинули Нидерланды и присоединились к исламистам

По данным Службы общей разведки и безопасности, треть из них - женщины

ГААГА, 6 сентября. /ТАСС/. Около 300 человек покинули в последние годы Нидерланды, чтобы присоединиться к радикальными исламистам на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Служба общей разведки и безопасности страны.

В соответствии с последними цифрами, отражающими ситуацию на 31 августа, "с 2012 года из страны уехали около 300 человек, чтобы примкнуть к радикальным исламистам в Сирии и Ираке", отметили в ведомстве. Около трети из них - женщины.

Примерно 90 человек с тех пор вернулись в Нидерланды. Еще около 105 человек погибли. Это означает, что около 100 голландцев по-прежнему находятся в регионе, полагает служба разведки. Многие из них - в сирийско-курдских лагерях для беженцев или центрах заключения на северо-востоке Сирии. Непосредственно членами радикальных группировок являются около 25 голландцев.

В эти цифры не включены дети. По данным разведки, в настоящее время в регионе находится около 150 детей, по крайней мере один из родителей которых имеет голландское гражданство. Около 90 детей вернулись на родину и около 30 - погибли.