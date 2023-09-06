Карл III превзошел Елизавету II по числу официальных мероприятий в первый год правления

С момента вступления на трон в сентябре прошлого года монарх принял участие в 550 мероприятиях за 161 день, а Елизавета II - в 440 за 157 дней, пишет газета Independent

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III превзошел мать королеву Елизавету II (1926-2022) по загруженности работой в первый год после восшествия на престол. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на Придворный циркуляр, ежедневный бюллетень об участии членов королевской семьи в официальных мероприятиях.

С момента вступления на трон в сентябре прошлого года монарх принял участие в 550 мероприятиях за 161 день, а Елизавета II - в 440 за 157 дней. Однако Карл III по числу загруженных дней отстал от деда короля Георга VI (1895-1952), у которого на счету их было 183.

Нынешний монарх 26 раз встречался на аудиенции с премьер-министрами Соединенного Королевства: пять раз с Лиз Трасс (2022) и 21 раз с Риши Сунаком. Елизавета II предоставила главе правительства 27 аудиенций, и все ее встречи были с Уинстоном Черчиллем (1874-1965), первым из 15 премьеров за время ее рекордного среди британских монархов времени правления в течение 70 лет и 7 месяцев. У Георга VI на счету всего 12 премьерских аудиенций: семь раз он принимал Стэнли Болдуина (1867-1947) и пять раз встречался с Невиллом Чемберленом (1869-1940).

За год Карл III дважды выезжал за рубеж. В марте побывал с государственным визитом в Германии, а в июне посетил с частным визитом Румынию. Британская королевская семья имеет с Румынией родственные связи. Известно, что хранительница румынской короны принцесса Маргарета - родственница супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа (1921-2021), а румынская королева Мария (1875-1938) была внучкой британской королевы Виктории (1819-1901) и внучкой российского императора Александра II (1818-1881).

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз стал новым монархом Соединенного Королевства после смерти матери 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Церемония коронации 74-летнего Карла III состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ее гостями стали около 100 иностранных лидеров, ведущие политики Великобритании, генерал-губернаторы стран Содружества, лорды-наместники короля в крупных административных единицах, представители различных церквей, вооруженных сил, нобелевские лауреаты, сотрудники общественных и благотворительных организаций и чрезвычайных служб.