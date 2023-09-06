Япония решила выделить $100 млн для программы регионального сотрудничества АСЕАН

Токио также повышает статус отношений с объединением до стратегического партнерства

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение о выделении $100 млн для реализации инициированной Индонезией программы регионального сотрудничества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также повышает статус отношений с объединением до уровня "стратегического партнерства". Об этом сообщил МИД Японии по итогам встречи японского премьера Фумио Кисиды с президентом Индонезии Джоко Видодо, председательствующим на саммите АСЕАН.

"На встрече было принято совместное заявление о создании всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН - Япония", - говорится в сообщении ведомства. Местные наблюдатели обращают внимание, что это решение принято на фоне опасений относительно растущего влияния Китая в азиатском регионе.

В частности, Кисида на встрече объявил о решении выделить $100 млн для реализации программы "Взгляды АСЕАН на Индо-Тихоокеанский регион" (AOIP), запущенной по инициативе Индонезии. Она направлена на то, чтобы подтвердить роль блока в поддержании мира, безопасности, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. Принципы AOIP подтверждают, что АСЕАН отдает приоритет практике открытого и всеобъемлющего диалога и сотрудничества, а не конкуренции и соперничества.

Японский премьер также представил план сотрудничества в области повышения квалификации работников в области цифровизации и безопасности на море. В ближайшие три года планируется подготовить порядка 5 000 специалистов. Токио также стремится оказать помощь членам АСЕАН в области цифровизации инфраструктуры, усиления кибербезопасности, укрепления цепочек поставок продуктов и содействия декарбонизации.

Кроме того, Кисида рассказал о процессе сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", который вызывает острую критику со стороны Китая, несмотря на заверения Токио в том, что вода очищена и дополнительно разбавляется морской водой. В частности, главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.