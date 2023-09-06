АСЕАН призвала развитые страны выполнить обязательства по Парижскому соглашению

Главы государств и правительств стран Ассоциации также призвали увеличить финансирование климатических программ

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обратились к развитым странам с призывом выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению, а также увеличить финансирование климатических программ. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 43-го саммита АСЕАН в Джакарте.

"Мы отметили, что Юго-Восточная Азия является одним из регионов, крайне уязвимых к негативным последствиям изменения климата, - говорится в документе. - Мы вновь призвали развитые страны выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению и увеличить вклад в финансирование климатических программ".

В тексте итогового заявления также отмечается необходимость укрепления сотрудничества мирового сообщества "по вопросам изменения климата посредством обмена передовыми практиками, опытом и знаниями, передачи технологий и наращивания потенциала в области адаптации к изменениям климата, смягчения их последствий", а также риска бедствий.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Его цели - не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата под председательством ОАЭ пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

Саммит АСЕАН открылся во вторник в столице Индонезии - Джакарте. На нем обсуждаются вопросы интеграции и расширение сотрудничества в ряде областей, а также ряд региональных проблем. АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.