Додик: высокого представителя ООН в БиГ выдворят из Республики Сербской в случае приезда

Президент Республики Сербской сообщил, что перед полицейским управлением будет поставлена отдельная задача отслеживать возможный приезд

БЕЛГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил о готовности задержать и выдворить с территории республики высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта, если он появится на ней.

"Если он придет на какую-либо встречу в Республике Сербской, он будет выдворен", - приводит слова Додика телеканал РТРС.

Перед полицейским управлением республики, подчеркнул Додик, будет поставлена отдельная задача отслеживать возможный приезд Шмидта и в таком случае немедленно осуществить его задержание и выдворение. "Как только они узнают, что Шмидт находится в Республике Сербской, перед ними будет поставлена задача организовать подразделения для его выдворения", - заключил Додик.

Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской за игнорирование решений, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом. Эта процедура была запущена в ответ на действия Додика, который обратился в прокуратуру с заявлением в адрес Шмидта о необходимости заведения уголовного дела по причине "нанесения ущерба Республике Сербской", так как он "долгое время незаконно занимался делами высокого представителя, не имея на это полномочий в соответствии с решением Совета Безопасности ООН". Лидер боснийских сербов отдельно указывал на то, что Шмидт "совершил уголовные преступления по несанкционированному занятию определенной должности и заведомо ложному представлению".

Назначение Шмидта

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН.

Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Сейчас руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.