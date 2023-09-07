Трамп считает, что Китай не применит силу против Тайваня, если он будет президентом

Экс-лидер США отметил, что у него были "прекрасные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что в случае своего переизбрания на высший государственный пост не допустит применения Китаем силовых методов в отношении Тайваня. Запись интервью с республиканцем разместил на своем сайте американский радиоведущий Хью Хьюитт.

"У меня были прекрасные отношения [с председателем КНР Си Цзиньпином], прекрасные и со всеми. Не надо беспокоиться о Тайване. Если я буду президентом, [силовой операции против] Тайваня никогда не будет, то есть Китай никогда не зайдет на Тайвань, если я буду президентом. Даже без шансов", - сказал политик.

В ответ на вопрос о том, готов ли он применить силу в ходе возможного конфликта, Трамп утверждал, что Пекин не предпримет действий в адрес Тайваня. "И Россия никогда бы не пошла на Украину. Ноль шансов. Есть другие вещи, которые можно сделать, не начиная ядерный холокост. <...>. Китай никогда не пойдет на Тайвань", - добавил экс-президент.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре 2022 года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения" со стороны Китая. В то же время он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.