МВД Австрии заявил, что не планирует депортировать из страны украинцев призывного возраста

В ведомстве отметили, что это было бы попыткой посягательства на систему предоставления убежища и суверенитет страны

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. Австрия не собирается депортировать из страны украинцев призывного возраста, даже если власти в Киеве обратятся с такой просьбой. Об этом сообщил портал Exxpress со ссылкой на представителя австрийского МВД.

"Это было бы попыткой посягательства на нашу систему предоставления убежища и на наш суверенитет, никто в Австрии на это не пойдет", - заявили в министерстве.

По данным Exxpress, в Австрии в настоящее время находятся 14 тыс. годных к службе украинцев в возрасте от 18 до 54 лет, которые зарегистрированы в качестве беженцев. Как отмечает портал, это 28 батальонов для украинских ВС. Всего в Австрии находятся более 101 тыс. беженцев с Украины, из них 67 тыс. - женщины.

В конце августа глава украинской парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что киевские власти могут обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

В то же время член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский признал, что процедуры массовой экстрадиции не существует, а по каждому случаю необходимо предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования или суда. По его словам, власти Украины "будут думать", как сделать процедуру более гибкой.

Польская газета Rzeczpospolita ранее писала, что власти Польши начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 года. По данным издания, Польша на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.