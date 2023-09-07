СМИ: жену экс-президента Замбии освободили из-под стражи

По информации Lusaka Times, расследование ее дела продолжается

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Жена бывшего президента Замбии Эстер Лунгу освобождена из-под стражи после того, как у полицейского участка, в котором она находилась, начала собираться толпа сторонников ее мужа. Об этом сообщила замбийская газета Lusaka Times.

Как отмечает издание, Эстер Лунгу была задержана после допроса в полицейском участке столицы страны Лусаки. Ей предъявлены обвинения в краже трех автомобилей у ее родственницы, хищении документа о владении землей, а также в хранении имущества, полученного в результате преступной деятельности. Следователи разрешили экс-президенту Эдгару Лунгу посетить жену в камере предварительного заключения.

После того как новость об аресте бывшей первой леди Замбии широко распространилась в социальных сетях, у здания полицейского участка начали собираться активисты оппозиционной партии "Патриотический фронт", лидером которой является Эдгар Лунгу. "Было принято решение освободить Эстер Лунгу", - заявил представитель полиции Дэнни Мвале, которого цитирует газета. Он добавил, что расследование дела продолжается.

Министр информации и СМИ Замбии Чузи Касанда заявила, что действующий президент страны Хакаинде Хичилема не имеет никакого отношения к допросам и задержанию Эстер Лунгу. Она заметила, что не следует драматизировать ситуацию с арестом, так как никто не может быть выше закона.

Эдгар Лунгу занимал пост президента Замбии с января 2015 года по август 2021 года. Он переизбирался, однако уступил Хичилеме на выборах в 2021 году.