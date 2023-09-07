Польша намерена вложить $200 млн в запуск второго предприятия по производству гаубиц Krab

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что эта техника хорошо показала себя на Украине и ценится в разных странах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Польское правительство вложит более $200 млн в производство самоходных гаубиц Krab. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на Международном салоне военной промышленности в городе Кельце.

"Правительство Польши выделит 850 млн злотых для завода "Бумар-Лабенды" в Гливицах. Эти средства позволят создать новые производственные помещения и организовать производство около 50 Krab [в год]", - сказал он, подчеркнув, что эта техника хорошо показала себя на Украине и ценится в разных странах.

Ранее такие гаубицы производились в Польше только на заводе "Хута сталова воля".

Самоходная гаубица Krab - крупнейшее орудие, каким в настоящее время располагают польские артиллеристы. САУ этого типа весит более 50 тонн и может посылать на расстояние около 40 км по 6 снарядов в минуту. Массовое производство для польской армии этих гаубиц - часть программы модернизации вооруженных сил Польши.