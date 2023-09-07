Консул КНР заявил о важности городской дипломатии в отношениях РФ и Китая

Сян Бо сообщил, что "Казань установила дружеские отношения с шестью городами Китая"

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Укрепление связей между отдельными городами сейчас становится платформой для национальных обменов и сотрудничества стран, приобретает все большую роль в развитии российско-китайских отношений. Такое мнение во время выступления на "Форуме, объединяющем города. Казань - 2023" выразил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

"Городская дипломатия приобретает все большее значение в российско-китайских отношениях. Генеральное консульство КНР в Казани готово и дальше играть роль моста в городской дипломатии, помогать городам двух стран расширять обмены и углублять сотрудничество", - сказал генконсул КНР.

Отмечая достижения городской дипломатии, Сян Бо упомянул, что Казань установила дружеские отношения с шестью городами Китая. "Быстро развиваются обмен и сотрудничество между двумя сторонами в различных областях. Сегодня на форум в Казань приехали представители таких городов, как Харбин, Хэфэй, Кайфэн и Цицикар. Это в полной мере демонстрирует стремление китайских городов укреплять сотрудничество с городами России, такими как Казань", - сказал генконсул.

Первый заместитель мэра Харбина Цзян Чуаньхай в свою очередь отметил, что Харбин и Казань имеют хорошую основу для обменов и широкое пространство для сотрудничества. "Харбин обладает большим количеством выгодных ресурсов и платформ, которые могут быть использованы предприятиями и организациями обеих сторон. Хочется надеяться, что предприятия и организации обеих сторон будут в полной мере использовать всевозможные платформы и ресурсы для дальнейшего укрепления связей, тесного взаимодействия друг с другом, укрепления взаимного доверия и создания механизмов долгосрочного сотрудничества и обмена", - сказал он, добавив, что муниципальное правительство Харбина готово активно сотрудничать с муниципальным правительством Казани для достижения поставленных целей.

"Форум, объединяющий города. Казань - 2023" проходит в рамках первого российско-китайского форума "Ростки", который проходит в Казани 7-8 сентября 2023 года. Деловые мероприятия российско-китайского форума дополнят соответствующие культурная и спортивная программы. ТАСС является генеральным информационным агентством международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".