Kyodo: спикер палаты парламента Японии пропустит встречу с коллегами по G7

Хироюки Хосоду госпитализировали из-за проблем с сосудами головного мозга

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель ключевой нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода из-за госпитализации пропустит запланированную на пятницу встречу с коллегами по G7, которая пройдет в рамках японского председательства в этом неформальном объединении. Об этом сообщило агентство Kyodo.

79-летний Хосода в четверг обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие, после чего был госпитализирован из-за проблем с сосудами головного мозга. Состояние не представляет угрозы его жизни, а лечение продлится примерно неделю.

В этой связи участие во встрече с коллегами по G7, на которую также приглашен спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, примет заместитель Хосоды Банри Кайэда.

До госпитализации в четверг Хосода встретился со Стефанчуком, выразив поддержку Украины и пообещав сотрудничество между законодательной и исполнительной властью для восстановления мира на Украине и реконструкции инфраструктуры.

Япония в этом году председательствует в Группе семи. Саммит G7 состоялся в мае в Хиросиме, личное участие в нем принял украинский президент Владимир Зеленский. Ситуация на Украине, как ожидается, станет одной из тем встречи спикеров парламентов.