ЕС выделил Грузии €62 млн на укрепление обороноспособности

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС помогает Грузии укреплять ее силы обороны через Европейский фонд мира

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. ЕС через Европейский фонд мира выделил Грузии €62 млн на укрепление обороноспособности. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"ЕС помогает Грузии укреплять ее силы обороны через Европейский фонд мира. Первая партия нелетального оборудования для Сил обороны Грузии прибыла в Грузию уже в апреле, и поставки продолжаются. Это оборудование будет иметь жизненно важное значение для быстрого реагирования на кризисные ситуации и спасения жизней. На данный момент в рамках Европейского фонда мира для Грузии выделено в общей сложности €62 млн", - сказал он в преддверии визита в Тбилиси в интервью грузинскому информационному порталу Civil.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза прибудет в Тбилиси в четверг. В ходе двухдневного визита у него запланированы переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, главой МИД Ильей Дарчиашвили. Боррель также проведет встречи в грузинском парламенте. Цель визита - ознакомиться с ходом выполнения 12 рекомендаций для предоставления республике статуса кандидата в члены ЕС.