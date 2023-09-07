7 сентября, 12:09

Глава МИД Литвы надеется, что переговоры о приеме Украины в ЕС начнутся в 2023 году

По мнению Габриэлюса Ландсбергиса, включение страны в Евросоюз в том числе послужит задачам обеспечения безопасности на континенте

ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /ТАСС/. Переговоры о приеме Украины в Евросоюз должны начаться как можно скорее, приемлемым сроком, по мнению Вильнюса, был бы конец текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, участвовавший в Латвии во встрече глав МИД стран Балтии и Северных стран.

"Надеемся на то, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в конце текущего года", - приводит пресс-служба МИД Литвы его слова.

По мнению Ландсбергиса, прием Украины в ЕС в том числе послужит задачам обеспечения безопасности на континенте. "Расширение ЕС является вопросом долгосрочного обеспечения безопасности, которое мы можем предложить Украине и гарантировать себе", - сказал он. 

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