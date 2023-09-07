Канада заявила о возможности улучшить отношения с Китаем

Премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что Китай "не та страна, которую кто-то может игнорировать"

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады видит возможности для улучшения отношений с Китаем, несмотря на существующие разногласия по некоторым вопросам, но пока ситуация не настолько улучшилась, как хотелось бы канадцам. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в интервью агентству Bloomberg в ходе визита в Сингапур.

"Очевидно, что у нас были несколько непростых лет <...>, которые реально охладили наши отношений [с КНР], - сказал он. - Но Китай является одной из самых важных экономик в мире, и это не та страна, которую кто-то может просто игнорировать".

Говоря о текущих взаимоотношениях двух стран, Трюдо назвал их, "вероятно, стабильными". "Но, конечно, есть много возможностей для их улучшения. Сейчас они не ухудшаются, но ситуация и не стала настолько лучше, как нам бы хотелось", - сказал премьер-министр.

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатическая напряженность, связанная с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозила депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций. Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине двух канадских граждан по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. 24 сентября 2021 года суд Восточного округа штата Нью- Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, которая позволила ей избежать экстрадиции в США. В тот же день Китай отпустил двух канадцев, чье задержание Оттава продолжает считать незаконным.

Кроме того, Оттава ранее неоднократно заявляла о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге. Пекин все обвинения в свой адрес отрицает.