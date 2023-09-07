В Болгарии 8 сентября объявили днем национального траура в память о жертвах наводнения

Как сообщили в пресс-службе правительства страны, будет сформирована временная межведомственная комиссия, которая проведет проверку состояния инфраструктуры и определит причины стихийного бедствия

СОФИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Болгарии объявило пятницу, 8 сентября, днем национального траура по жертвам наводнения в районе Царево на юге черноморского побережья страны, сообщает правительственная пресс-служба.

"Завтрашний день будет днем национального траура по жертвам, погибшим при наводнении в Царево 5 сентября. При бедствии погибли двое мужчин и две женщины", - говорится в сообщении. Отмечается, что будет сформирована временная межведомственная комиссия, которая проведет проверку состояния инфраструктуры и определит причины стихийного бедствия, результаты ее работы должны быть объявлены в течение 20 дней.

В результате проливных дождей в районе Царево за сутки выпало 330 мм осадков, улицы прибрежных городов и сел были затоплены, разрушены многие мосты и дороги. Погибли четыре человека. В регионе продолжаются восстановительные работы.