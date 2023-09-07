Экс-посол Швеции в России возглавила дипмиссию в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган принял посла Малену Мард в президентском комплексе

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял верительные грамоты от нового посла Швеции в Анкаре Малены Мард, которая до этого возглавляла миссию в Москве. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял посла Швеции Малену Мард в президентском комплексе. Посол Мард вручила верительные грамоты", - говорится в сообщении администрации.

В 2019-2023 годах Мард руководила посольством Швеции в Москве, а до этого в 1995-1998 годах работала в генконсульстве Швеции в Санкт-Петербурге. С 2013 по 2017 года возглавляла представительство ЕС в Азербайджане.

Отношения Турции и Швеции в настоящее время достаточно напряжены. Стокгольм ждет от Анкары одобрения его заявки на вступление в НАТО. Однако турецкая сторона считает, что Швеция еще не выполнила оговоренные в совместном меморандуме условия в сфере борьбы с терроризмом, в частности с членами признанных в Турции террористическими организаций. В дополнение в этому Анкару возмущают периодически проходящие в Швеции акции против Корана.