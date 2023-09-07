Канада проведет публичное расследование возможного вмешательства в ее дела КНР и РФ

По данным Global News, к 29 февраля 2024 года судья из Квебека Мари-Жози Оуг представит предварительный доклад

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Канада проведет публичное расследование предполагаемого вмешательства иностранных государств, в том числе Китая и России, в ее выборы и другие общественные процессы. Как сообщил телеканал Global News, об этом информировал министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан.

Расследование возглавит судья из Квебека Мари-Жози Оуг. Она приступит к своим обязанностям 18 сентября. Как ожидается, к 29 февраля 2024 года она представит предварительный доклад, а само расследование должно завершиться в декабре того же года.

Ранее такого расследования, но в отношении только Китая, добивались все оппозиционные партии Канады, однако премьер-министр страны Джастин Трюдо настаивал на том, что в этом нет необходимости. В марте он назначил бывшего генерал-губернатора Канады Дэвида Джонстона (занимал должность в 2010-2017 годах) специальным представителем властей, который должен был бы давать правительству рекомендации по борьбе с потенциальным иностранным вмешательством в дела государства и расследовать возможное вмешательство Китая в канадские выборы, но последний в июне принял решение покинуть свой пост на фоне критики оппозиции, касающейся его связей с Трюдо.

С февраля в Канаде продолжает распространяться тема возможного вмешательства КНР в канадские парламентские выборы 2019 и 2021 годов. Так, 17 февраля газета The Globe and Mail со ссылкой на данные Канадской службы безопасности и разведки сообщила, что Китай якобы разработал стратегию вмешательства в федеральные выборы 2021 года. Она, в частности, предполагала поддержку кандидатов от Либеральной партии для обеспечения такой их победы, при которой они смогли бы сформировать правительство меньшинства. В то же время Китай якобы делал все возможное, чтобы неудобные для него кандидаты от оппозиционной Консервативной партии не попали в парламент.

Трюдо уже неоднократно заверял канадцев, что результаты всех последних федеральных выборов отражают исключительно волю избирателей. Китай также отвергал обвинения в свой адрес. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе в выборы.