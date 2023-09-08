Суд признал экс-помощника Трампа виновным в неуважении к Конгрессу США

Питер Наварро собирается обжаловать это решение

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Суд присяжных в Вашингтоне признал виновным в неуважении к Конгрессу США Питера Наварро, который при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа был главой Национального совета по торговле при Белом доме. Об этом сообщила газета Politico.

Наварро ранее отказался ответить на вопросы американских конгрессменов в рамках расследования обстоятельств штурма Капитолия в начале 2021 года. Невыполнение требований законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу. Наварро признан виновным по двум пунктам обвинения, по каждому из них ему может грозить тюремное заключение продолжительностью до одного года. Он заявил, что подаст апелляцию.

Несколько других бывших помощников Трампа также отказались явиться на слушания по штурму Капитолия и предоставить всю имеющуюся у них информацию об этих событиях.

6 января 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.