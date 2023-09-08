Экс-разведчик Риттер: Блинкен не был в зоне боев на Украине и не может знать ситуацию там

По мнению бывшего американского разведчика, если бы госсекретарь США поехал в любое место на линии фронта, он бы погиб

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, утверждавший в Киеве об успехах Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления, не может знать реальную ситуацию в районе боевых действий, потому что никогда там не бывал. Такое мнение высказал бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в эфире YouTube-подкаста Judging Freedom.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский не ездил на линию фронта, даже не приближался, - сказал он. - Он повидал нескольких солдат и вернулся назад, он не может говорить о реальном положении. И если бы Блинкен поехал на линию фронта - я предлагал ему поехать в Работино, где, по его словам, достигнут успех, - он бы там погиб. Я предлагал ему поехать в Вербовое, там бы он тоже погиб, если бы поехал к Бахмуту (украинское название Артемовска - прим. ТАСС), он бы погиб. Если бы он поехал в любое место на линии фронта, он бы погиб, потому что именно это происходит с украинскими солдатами, которые отправляются на линию фронта. Они умирают".

"Любые продвижения, которых добиваются украинцы, происходят потому, что они движутся в ловушки, подготовленные россиянами. Цифры потерь это подтверждают", - добавил Риттер.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что украинское контрнаступление провалилось.