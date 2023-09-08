Карл III поблагодарил подданных за поддержку в годовщину смерти матери

В стране запланировано несколько мероприятий, посвященных памяти Елизаветы II

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III в годовщину смерти своей матери Елизаветы II поблагодарил подданных за поддержку, которую они оказывали ему и его супруге королеве Камилле. Текст обращения Его Величества был распространен Букингемским дворцом.

"В первую годовщину смерти Ее Величества и моего вступления на престол мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданное служение [народу] и все то, что она значила для многих из нас, - говорится в документе. - Я глубоко признателен вам за вашу любовь и поддержку, которую вы оказывали мне и моей супруге в течение этого года, когда мы делали все, что в наших силах, чтобы достойно служить всем вам".

В течение дня в стране пройдет несколько мероприятий, посвященных памяти покойной королевы, в одном из которых должен будет принять участие новый монарх.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года, после чего ее тело была перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. С 14 сентября и до дня похорон, 19 сентября, гроб с телом королевы был выставлен в Вестминстерском дворце в Лондоне - здании, где располагается парламент королевства. За это время с ней простились более 250 тыс. человек. Последнее пристанище Ее Величество нашла в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка под Лондоном. Там же похоронены супруг королевы герцог Эдинбургский Филип, отец и мать Елизаветы II Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон (1900-2002), а также ее сестра Маргарет (1930-2002).

Престол достался старшему сыну королевы - 73-летнему Чарльзу, принявшему имя Карл III. Де-юре и де-факто принц Уэльский стал королем в момент смерти матери, так как традиция не допускает, чтобы в стране не было монарха. При этом пышная церемония его коронации состоялась лишь 6 мая, что соответствует существующей традиции.