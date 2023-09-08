Япония на заседании спикеров парламентов G7 рассчитывает обсудить миропорядок и Украину

Заместитель председателя ключевой нижней палаты японского парламента Банри Кайэда отметил, что страны Группы семи должны продолжать поддерживать Киев

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Заседание спикеров парламентов стран Группы семи (G7) началось в Токио в рамках японского председательства в объединении. Как заявил в своей вступительной речи заместитель председателя ключевой нижней палаты парламента Японии Банри Кайэда, стороны намерены обсудить вопросы, касающиеся будущего устройства миропорядка, а также Украину.

"Я хотел бы откровенно обменяться мнениями относительно перспектив будущего международного порядка", - приводит его слова агентство Kyodo. Как отметил Кайэда, страны Группы семи должны продолжать поддерживать Украину в условиях продолжающегося конфликта.

Согласно программе мероприятия, спикеры парламентов G7 также могут затронуть вопросы энергетической безопасности. На встречу приглашен спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Заседание пройдет без председателя - спикера нижней палаты парламента Японии 79-летнего Хироюки Хосоды. После двусторонней встречи со Стефанчуком 7 сентября он обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие, после чего был госпитализирован из-за проблем с сосудами головного мозга.

После рабочих переговоров участников встречи ожидает поездка в Киото, который является городом-побратимом Киева.

Япония в этом году председательствует в Группе семи. Саммит G7 состоялся в мае в Хиросиме, личное участие в нем принял украинский президент Владимир Зеленский.