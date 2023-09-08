Счетная палата США: запуски ракеты-носителя SLS для лунной миссии "не по карману" NASA

Федеральное агентство также отметило отсутствие прозрачности в отслеживании расходов на предстоящие миссии, поэтому "их труднее контролировать"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Программа запусков американской сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), разработанной для полетов в рамках лунной программы США Artemis, "не по карману" Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщила Счетная палата США.

"Должностные лица NASA доложили Счетной палате, что при текущем уровне затрат программа запуска SLS является неподъемной [по средствам]", - говорится в заявлении на сайте. Федеральное агентство также отметило отсутствие прозрачности в отслеживании расходов на предстоящие миссии, поэтому "их труднее контролировать NASA и Конгрессу".

По данным Счетной палаты, сотрудники программы SLS разработали планы экономии средств для будущих миссий, но "пока рано определять эффективность таких стратегий". В частности, NASA планирует использовать типы контрактов, которые перекладывают финансовые риски с правительства на подрядчиков.

В апрельском отчете Счетной палаты отмечалось, что NASA "необходимо повысить прозрачность в отношении долгосрочных затрат и доступности программ пилотируемых космических полетов", а также установить четкий график запусков ракет. На 2024 финансовый год (с октября 2023 года по 30 сентября 2024 года) NASA запросило $11,2 млрд для финансирования программы SLS до 2028 года, в дополнение к уже потраченным $11,8 млрд.