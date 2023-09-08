Британские ВМС впервые отработали посадку и взлет БПЛА самолетного типа с авианосца

В распространенном заявлении королевских ВМС говорится, что цель заключается в использовании "БПЛА для доставки грузов на авианосную ударную группу"

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Британские ВМС впервые отработали посадку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на авианосец. Об этом говорится в сообщении ВМС.

"Дрон совершил полет с полуострова Лизард, сев на палубе авианосца HMS Prince of Wales ("Принц Уэльский" - прим. ТАСС) у побережья Корнуолла, доставив снабжение, а затем вернулся обратно", - отмечается в сообщении.

Как отметили в сообщении ВМС, цель заключается в том, чтобы использовать в будущем БПЛА для доставки грузов на британскую авианосную ударную группу, заменив вертолеты, которые сейчас используются для этих целей. Сами же вертолеты Merlin и Wildcat при такой схеме будут задействованы для своих основных задач - обнаружения подводных лодок или кораблей противника.

Сам БПЛА, который приземлился на палубу новейшего британского авианосца, разработан фирмой из Соединенного Королевства. Он может нести до 100 кг груза и обладает автономностью полета около 1 тыс. км. Ему требуется взлетно-посадочная полоса длиной всего 150 м, то есть чуть более половины от той, которой обладают современные британские авианосцы.