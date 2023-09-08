СМИ: премьер Японии сообщил однопартийцам о намерении провести перестановки в кабмине

Премьер-министры Японии регулярно используют кадровые перестановки правящей верхушки для исправления рейтингов правительства

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида определился с датой проведения перестановок в правительстве и сообщил руководству правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), председателем которой он является, о намерении провести их 13 сентября. Об этом проинформировал телеканал NHK со ссылкой на источники.

Премьер-министры Японии регулярно используют кадровые перестановки правящей верхушки для исправления рейтингов правительства. Сейчас удар по уровню поддержки правительства нанесли проблемы в процессе объединения в одной пластиковой карте функций удостоверения личности и медицинского страхования.

Источники пока не называют предполагаемые замены в кабмине, однако, по данным агентства Jiji, Кисида сказал своему окружению, что "костяк правительства не изменится". Так, свои посты, скорее всего, сохранят политические тяжеловесы - экс-премьер, действующий зампред ЛДП Таро Асо и генсек партии Тосимицу Мотэги, которого называют одним из главных претендентов на пост премьера в будущем и даже возможным соперником Кисиды на выборах председателя партии, а значит, и главы правительства в следующем году. Они же возглавляют вторую и третью по величине фракции в ЛДП, мнение руководителей которых традиционно играет определяющее значение при выборе главы партии.

Ключевые посты в правительстве или партийном руководстве также, скорее всего, получат министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава важнейшего политического совета, вырабатывающего политику партии, Коити Хагиуда. Они представляют в правительстве крупнейшую в ЛДП фракцию, которую возглавлял покойный экс-премьер Синдзо Абэ. То же касается и генсека кабмина Хирокадзу Мацуно, принадлежащего к фракции Абэ. Поддержка крупнейшей группы в партии необходима Кисиде для победы на выборах председателя ЛДП в следующем году. По сведениям агентства Дзидзи, свой пост может сохранить и глава МИД Ёсимаса Хаяси, который является человеком "номер два" во фракции самого Кисиды и которого также называют одним из потенциальных претендентов на пост главы партии от своей фракции в будущем.

По данным последних опросов, уровень поддержки правительства страны составляет около 40%, а уровень неодобрения находится на отметке в 50%. 13 сентября в качестве даты проведения перестановок в кабмине и верхушке ЛДП ранее называли ряд СМИ. В частности, по данным Киодо, планируется провести их 13 сентября. Газета Yomiuri называла срок с 11 по 13 сентября.