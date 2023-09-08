Словения призвала начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС до конца года

Премьер-министр Словении Роберт Голоб приветствовал слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля о необходимости быть готовыми к расширению ЕС в сторону Западных Балкан к 2030 году

ЛЮБЛЯНА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Роберт Голоб призывает Евросоюз начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины (БиГ) в Евросоюз до конца 2023 года. Об этом говорится в письме политика председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, текст которого опубликован на сайте правительства Словении.

Голоб приветствовал слова Мишеля о необходимости быть готовыми к расширению ЕС в сторону Западных Балкан к 2030 году. "В отношении Боснии и Герцеговины я хотел бы призвать вас и наших коллег в Европейском совете быть более амбициозными. Я ожидаю, что мы примем решение о начале переговоров о вступлении (в Евросоюз) Боснии и Герцеговины к концу текущего года <...>. Данное решение показало бы, что мы осознаем стратегическое и стабилизирующее значение процесса расширения <...>", - написал политик.

Как указывается в письме, в БиГ в рекордно короткие сроки "были сформированы правительства на всех уровнях после более чем десятилетнего застоя", был увеличен госбюджет. "Босния и Герцеговина добилась почти 100%-го соответствия внешней политике ЕС, продемонстрировав свою институциональную приверженность целям и ценностям еврообъединения, - написал словенский премьер-министр. - <...> начало переговоров о вступлении придало бы дополнительную позитивную динамику процессу интеграции БиГ в ЕС".

28 июня на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в городе Блед Мишель сообщил о том, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года.