Додон сравнил Санду с Горбачевым, которого любили только за рубежом

Бывший президент Молдавии порекомендовал главе государства не ездить в села, которыми руководят устраивающие ей приемы члены правящей Партии действия и солидарности, "а просто по стране"

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду превращается в Горбачева, которому симпатизировали только за рубежом. Такое мнение выразил бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, отвечая на вопросы журналистов в ходе прямого эфира, который транслировался в социальных сетях.

"На этой неделе Майя Санду снова отправилась за границу. Ей интереснее и проще ездить за рубеж, где ей аплодируют и вручают очередную медальку или значок, чем отправиться в молдавские села и пообщаться с гражданами, которые ждут повышения зарплат и пенсий, решения своих проблем. Госпожа президент, поезжайте в села", - сказал Додон. Он порекомендовал главе государства не ездить в села, которыми руководят устраивающие ей приемы члены правящей Партии действия и солидарности, "а просто по стране".

"Вы превращаетесь в Горбачева, которого тепло принимали и награждали в других государствах, а свои граждане ненавидели", - подчеркнул Додон.

Молдавия переживает тяжелый экономический кризис - за два года семикратно выросли тарифы на газ, увеличились цены на электроэнергию, продукты питания и услуги. Это спровоцировало инфляцию, которая к концу года превысила 30% в годовом исчислении. С лета 2022 года в стране проходят массовые акции протеста оппозиции, протестующие требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Оппозиция также возмущена решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу. Со своей стороны Санду обвинила участников протестов в подготовке государственного переворота, были закрыты телеканалы оппозиции, против ее лидеров возбуждены уголовные дела. По предложению президента в стране создан центр информационного противодействия, который займется борьбой с дезинформацией на национальном уровне. По словам Санду, его работа будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию.