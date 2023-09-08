Посол Польши: ЕК не продвинулась в поиске путей использования замороженных активов РФ

По данным RMF24, в ЕС рассматривается возможность использования накопившихся процентов от российских активов, сохранив сами активы при этом нетронутыми

ТАСС, 8 сентября. Европейская комиссия (ЕК) никак не продвинулась в деле поиска путей использования замороженных в ЕС российских активов. Об этом заявил польский посол при ЕС Анджей Садось радиостанции RMF24.

"С сожалением должен признать, что по этому вопросу не делается почти ничего", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработает план действий на этом направлении еще до летних каникул. Польша рассчитывает, что рабочая группа незамедлительно займется подготовкой конкретных решений. Как ожидается, встреча этой группы состоится 13 сентября.

По данным радиостанции, в ЕС рассматривается возможность использования накопившихся процентов от российских активов, сохранив сами активы при этом нетронутыми. Варшава же ждет полной конфискации этих средств, рассчитывая получить их часть в качестве компенсации за прием беженцев с Украины, а также на развитие энергетической инфраструктуры в условиях сложностей, с которыми столкнулась Европа после отказа от российских энергоносителей.

Как пишет RMF24, проблема заключается в отсутствии политической воли действовать быстро и решительно. Кроме того, против конфискации российских активов выступают Европейский центральный банк и несколько стран ЕС, которые опасаются, что такой шаг негативно скажется на доверии к европейской валюте.

Еврокомиссия с 2022 года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачи их другому лицу или государству. В то же время с лета 2022 года ЕК развернула работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной. По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.