В Баку заявили о концентрации Арменией войск на границе с Азербайджаном и в Карабахе

По данным внешнеполитического ведомства Азербайджана, на территории страны продолжают незаконно находиться вооруженные силы Армении численностью примерно 10 тыс. человек

БАКУ, 8 сентября. /ТАСС/. Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса на состоявшемся в МИД республики брифинге проинформированы о ситуации в регионе, в том числе сосредоточении Арменией на границе и в Карабахе живой силы и военной техники. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее информации, брифинг прошел с участием министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, помощника президента Хикмета Гаджиева и представителя главы государства по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

"В последние дни и вдоль неделимитированной [армяно-азербайджанской] государственной границы, и в Карабахском регионе наблюдается интенсификация военных провокаций, сопровождаемых наращиванием работ по военному строительству. Для ввязывания в военную авантюру Армения открыто роет новые окопы, возводит укрепления, концентрирует личный состав и военную технику", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, в котором приводятся основные тезисы, озвученные на брифинге.

Согласно информации, на брифинге также было отмечено, что на азербайджанской территории продолжают незаконно находиться вооруженные силы Армении численностью примерно 10 тыс. человек. "В настоящее время на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, размещены десятки танков и другой бронетехники, более 200 единиц тяжелых артиллерийских орудий, в том числе реактивные системы залпового огня, десятки единиц различных видов средств радиоэлектронной борьбы, около 200 минометов", - указано в сообщении. В нем подчеркивается, что Ереван, нарушая свои обязательства, оказывает техническую, военную, материально-техническую и финансовую поддержку для содержания этих сил, которые "финансируются напрямую из госбюджета Армении".