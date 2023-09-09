Глава МИД Японии посетит Украину с первым визитом с начала СВО

При этом телеканал NHK со ссылкой на источники сообщает, что Ёсимаса Хаяси уже прилетел на Украину

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси посетит Украину с первым визитом с начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года. Об этом сообщил японский МИД.

Хаяси станет последним из руководителей внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7), побывавших на Украине после начала спецоперации. Во время поездки он проведет встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Как отмечает МИД, Хаяси планирует заявить ему о позиции Японии, поддерживающей Украину и сохраняющей санкции против России. В поездке министра будут сопровождать представители японских компаний, которые на месте получат сведения о потребностях для восстановления инфраструктуры Украины.

Вместе с тем, по данным источников телеканала NHK, Хаяси уже находится на Украине.

Днем ранее японский министр посетил Польшу, где встречался с главой польского МИД Збигневом Рау. В ходе встречи они повторили свои позиции по конфликту на Украине, а также заявили о необходимости совместных усилий частного и государственного секторов для восстановления страны.

В марте Киев посетил японский премьер Фумио Кисида, также ставший последним из лидеров G7, кто приехал на Украину после начала СВО. Япония в 2023 году председательствует в "семерке" и в мае провела саммит G7 в Хиросиме, куда был приглашен украинский президент Владимир Зеленский.