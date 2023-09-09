Глава МИД Словении призвала к скорейшему расширению ЕС в сторону Западных Балкан

Как считает Таня Файон, конфликт на Украине "утвердил представление о том, что данный процесс является стратегической необходимостью для ЕС"

ЛЮБЛЯНА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словении Таня Файон не видит альтернативы расширению Евросоюза в сторону Западных Балкан и призывает к его скорейшей реализации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице политика в соцсети Х (ранее Twitter).

"Геополитический ландшафт ясно показывает, что альтернативы расширению ЕС (в сторону Западных Балкан) нет", - написала политик. По ее словам, конфликт на Украине усилил стремление к расширению, а также "утвердил представление о том, что данный процесс является стратегической необходимостью для ЕС". "Проще говоря, сейчас или никогда", - говорится в сообщении.

8 сентября премьер-министр Словении Роберт Голоб в письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю призвал Евросоюз начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины (БиГ) в Евросоюз до конца текущего года. Как указывается в письме, в БиГ в рекордно короткие сроки "были сформированы правительства на всех уровнях после более чем десятилетнего застоя", был увеличен госбюджет. Босния и Герцеговина, по словам Голоба, добилась "почти стопроцентного соответствия внешней политике ЕС, продемонстрировав свою институциональную приверженность целям и ценностям еврообъединения".

28 июня на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил о том, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года.