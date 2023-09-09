В Израиле противники правительства Нетаньяху провели новую волну массовых акций протеста

Демонстранты требовали "защитить израильскую демократию"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сентября. /ТАСС/. Десятки тысяч израильтян вновь вышли в субботу вечером по всей стране на массовые акции протеста против правительства страны, возглавляемого Биньямином Нетаньяху, и проводимой им судебной реформы. Крупнейшая демонстрация прошла в Тель-Авиве, где преобладают оппозиционные настроения.

По традиции митинг в Тель-Авиве проходил на улице Каплан возле комплекса правительственных зданий на востоке города, передает корреспондент ТАСС. Демонстранты размахивали израильскими флагами, скандировали антиправительственные лозунги и требовали "защитить израильскую демократию".

Антиправительственные акции протеста проходят в Израиле уже 36-ю субботу подряд. По информации 13-го канала израильского телевидения, нынешняя акция в Тель-Авиве собрала порядка 118 тыс. участников. Демонстрации в этот вечер проходили и во многих других городах страны.

На этот раз оппозиционные митинги предваряют намеченное на 12 сентября рассмотрение в Верховном суде страны ходатайства против первой части судебной реформы, утвержденной парламентом в июле, несмотря на бойкот голосования со стороны оппозиции. В преддверии этих слушаний противники реформы намерены активизировать протестную деятельность и уже анонсировали на следующей неделе новые массовые акции протеста в Иерусалиме, где заседает Верховный суд и где более сильны позиции проправительственных сил.

Протесты в Израиле

Массовые протесты в Израиле продолжаются с начала года, когда правительство страны во главе с Нетаньяху представило план масштабной судебной реформы. Оппозиция сразу же выступила против этого проекта, сочтя, что он подрывает основы демократии в Израиле. Правительство настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента Ицхака Герцога.

24 июля парламент Израиля утвердил первый закон в рамках судебной реформы, ограничивающий полномочия Верховного суда в части отмены решений правительства. Оппозиция голосование бойкотировала. По его итогам организаторы протестов заявили, что будут продолжать демонстрации, пока не добьются отмены реформы.