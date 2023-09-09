СМИ: посольство Ирана во Франции подверглось нападению

По информации Tasnim, неизвестный поджег заднюю дверь здания

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Посольство Ирана во Франции подверглось нападению. Как сообщило агентство Tasnim, неизвестный поджег заднюю дверь здания, в котором располагается консульский отдел дипломатического представительства.

Как убедился корреспондент ТАСС, вход в здание посольства со стороны улицы Френель закрыт, перед обгоревшей дверью установлены металлические ограждения. Также на улице дежурит экипаж полиции, однако полицейские не смогли уточнить подробности произошедшего. Парадный вход со стороны проспекта Иена не имеет каких-либо видимых повреждений.

Сведений о возможных пострадавших Tasnim не приводит.