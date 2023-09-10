Автор биографии Маска поддержал его версию об отказе Киеву в активации Starlink у Крыма

Уолтер Айзексен написал, что ему хотелось бы "прояснить вопрос касательно Starlink"

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Американский писатель и журналист Уолтер Айзексен, являющийся автором готовящейся к публикации биографии Илона Маска, поддержал слова предпринимателя о том, что он не отключил сервис Starlink у побережья Крыма, а отклонил запрос Киева о его активации.

Как отметил Айзексен в публикации на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), ему хотелось бы "прояснить вопрос касательно Starlink". "Украинцы думали, что сервис был активирован на всем расстоянии до Крыма, но это было не так. Они попросили Маска активировать его для атаки подводными дронами по российскому флоту", - написал журналист.

"Маск не активировал его, поскольку он посчитал, и, видимо, был в этом прав, что это спровоцирует большую войну", - отметил Айзексен.

В четверг телекомпания CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную Айзексеном, сообщила, что бизнесмен отключал Украине доступ к его сервису Starlink для срыва тайной атаки ВСУ на флот РФ в Крыму. CNN привела утверждения автора книги о том, что решение предпринимателя было продиктовано опасением применения Россией ядерного оружия в ответ на нападение Украины на Крым.

Маск опроверг утверждения телеканала, уточнив при этом, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений по поводу возможной атаки ВСУ против российского флота. Как отметил предприниматель, если бы он согласился на просьбу киевских властей, то SpaceX "стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта".