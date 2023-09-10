Мексика согласилась с идеей Колумбии о необходимости смены методов борьбы с наркотрафиком

Президент Мексики отметил, что необходимо добиваться внутренних и внешних инвестиций для развития производства в сельской местности в странах региона, чтобы заменить посадки марихуаны и мака кукурузой, фасолью и кофе

МЕХИКО, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время своего визита в Колумбию заявил, что Богота может рассчитывать на Мехико в вопросах борьбы с производством и распространением наркотиков, а также подчеркнул необходимость изменения подходов к решению проблемы наркотрафика.

"Следует устранить причины [наркотрафика] с помощью новых методов, а не думая только о принудительных мерах. Мы должны продвигать идею, согласно которой мир является плодом справедливости, должны сначала бороться с бедностью и неравенством, - приводятся слова главы государства на сайте правительства Мексики. - Во-вторых, никогда больше нельзя допускать разграбления природных ресурсов наших стран. <...> Я приехал в Колумбию, президент [Густаво] Петро, чтобы сказать вам очевидное: вы можете рассчитывать на нас".

Лопес Обрадор отметил, что необходимо добиваться внутренних и внешних инвестиций для развития производства в сельской местности в странах региона, чтобы заменить посадки марихуаны и мака кукурузой, фасолью, кофе и фруктовыми деревьями. Также, по его словам, важно обеспечить благополучие семей в этих регионах и не допустить вступления молодежи в преступные группировки.

Петро, занявший должность президента Колумбии 7 августа прошлого года, неоднократно заявлял о необходимости добиться мира внутри страны и готовности вести переговоры с любыми группировками. В ходе предвыборной кампании он также подвергал сомнению эффективность действующей политики страны по борьбе с наркоторговлей, которая проводилась при активном сотрудничестве с США.