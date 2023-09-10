Водителя кортежа Байдена в Дели отстранили за подвоз частного клиента в рабочее время

О случившемся сотрудники правоохранительных органов уведомили МИД

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Водителя кортежа американского президента Джо Байдена на саммите G20 в Нью-Дели отстранили от обязанностей за подвоз частного клиента в рабочее время. Об этом сообщила газета Indian Express.

Водитель из штата Харьяна, гражданин Индии, был в составе передовой группы официального кортежа президента США. Его компания заключила контракт с МИД Индии для развоза участников саммита G20. В субботу около 08:00 утра (05:30 мск) во время стоянки в отеле Маурья, где остановился Байден, водителю позвонил его постоянный клиент, местный бизнесмен, и попросил подвезти его. "Выезд кортежа Байдена был запланирован на 9:00 - 9:30, поэтому он решил подвезти клиента", - заявил изданию источник.

Конечной точкой поездки был отель Тадж Махал, где остановился президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. "Водитель довез его [до отеля], служба охраны которого остановила автомобиль, увидев многочисленные стикеры, указывающие на его принадлежность отелю Маурья и конвою Байдена. Службы безопасности получили уведомление об этом и были вынуждены вмешаться, не дав автомобилю въехать в отель. Сотрудники разведывательных служб опросили водителя и его пассажира, первый заявил, что не знал, что протокол запрещает такие поездки, и признался, что совершил ошибку, подрабатывая в служебное время", - заявил собеседник газеты.

После этого сотрудники правоохранительных органов уведомили МИД о случившемся, и водитель был отстранен от работы в кортеже Байдена. Он и пассажир были отпущены без предъявления каких-либо обвинений.