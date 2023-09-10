Лукашенко, король Швеции, лидеры еще десятка стран поздравили Ким Чен Ына с 75-летием КНДР

Белорусский президент уверен, что "контакты между Минском и Пхеньяном в разных сферах будут все еще усиливаться"

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, а также главы и представители руководства еще десятка государств поздравили лидера КНДР Ким Чен Ына с 75-летием основания республики.

Белорусский президент выразил уверенность в том, что "контакты между Минском и Пхеньяном в разных сферах будут все еще усиливаться, внося весомый вклад в построение более справедливого мира, свободного от конфликтов, и ускорение перехода международного порядка на многополярную систему". Выдержки из его телеграммы привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

Рахмон в своем послании выразил заинтересованность Таджикистана в развитии отношений с КНДР во всех сферах, представляющих взаимный интерес. С предложением развивать связи обратился к Ким Чен Ыну и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Помимо них, поздравления направили президент Армении Ваагн Хачатурян, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х), президент Палестины Махмуд Аббас, лидеры Бангладеш, Мозамбика, Намибии, Сейшел, Сенегала, Сингапура и некоторых других стран.

Накануне государственные СМИ КНДР опубликовали выдержки из поздравительных телеграмм президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.