Белый дом: США пытаются убедить партнеров России в наличии альтернатив связям с Москвой

По словам первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера, речь идет в том числе о Вьетнаме

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Администрация США пытается убедить давних партнеров России, включая Вьетнам, в том, что у них есть выгодные альтернативы связям с Москвой. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Мы работаем не только с Вьетнамом, но и с рядом других стран, у которых исторически тесное партнерство с Россией в военной сфере и в области безопасности, чтобы указать на то, что они очень ясно и сами осознают. На то, что привлекательность данных связей не та, какой она когда-то была, и что есть возможности отстраниться от этого партнерства", - утверждал он. По версии Файнера, некоторые из этих стран "ищут такие возможности", а США и их союзники "могут предложить альтернативы".