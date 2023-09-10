10 сентября, 06:00,
обновлено 10 сентября, 06:36

Белый дом: США пытаются убедить партнеров России в наличии альтернатив связям с Москвой

Дмитрий Кирсанов/ ТАСС
Белый дом
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

По словам первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера, речь идет в том числе о Вьетнаме

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Администрация США пытается убедить давних партнеров России, включая Вьетнам, в том, что у них есть выгодные альтернативы связям с Москвой. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

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"Мы работаем не только с Вьетнамом, но и с рядом других стран, у которых исторически тесное партнерство с Россией в военной сфере и в области безопасности, чтобы указать на то, что они очень ясно и сами осознают. На то, что привлекательность данных связей не та, какой она когда-то была, и что есть возможности отстраниться от этого партнерства", - утверждал он. По версии Файнера, некоторые из этих стран "ищут такие возможности", а США и их союзники "могут предложить альтернативы". 

Теги:
СШАРоссияВьетнам
© Информационное агентство ТАСС
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