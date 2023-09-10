Молдавский депутат заявил, что правительство страны "делает бизнес" на ее румынизации

При этом граждане Молдавии не желают этого, уверен Адриан Албу

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Представители нынешней власти в Молдавии "делают бизнес" на румынизации страны, но подавляющее большинство граждан ее не поддерживает. Об этом заявил ТАСС депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Республики Молдова, выдвинутый кандидатом на пост мэра Кишинева, Адриан Албу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Румынизация Молдавии - это уже старая очень тема, и она всегда продвигается определенными политическими силами. Я даже скажу, что в моем видении они делают на этом бизнес. Они просто говорят: это румынизация, и давайте деньги на нее", - указал парламентарий.

При этом граждане Молдавии, по словам Албу, во всех социологических опросах отвечают, что не желают румынизации. "Они хотят, чтобы Молдова оставалась суверенной и независимой страной, в хороших отношениях с нашими соседями румынами, - указал он. - Да, у нас есть культурные связи, у нас есть экономические связи, у нас есть общая история. Но о румынизации говорит очень узкий сегмент людей".

Депутат заметил, что в Молдавии есть политические силы, которые активно продвигают румынизацию через разные неправительственные организации, телеканалы, "но граждане Молдавии не реагируют на это".

После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Из Бухареста поддерживают политические партии, которые агитируют за политику объединения в Кишиневе, в молдавских школах введен предмет "История румын", молдавский язык был переименован в румынский. Согласно опросам общественного мнения, идею вхождения в состав Румынии поддерживают не более трети жителей Молдавии.