10 сентября, 08:32
Военная операция на Украине

Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что еще рано говорить о провале наступления ВСУ

Марк Милли уточнил, что у Киева есть еще 30-45 дней на то, чтобы продолжать боевые действия при приемлемой погоде

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли считает, что пока слишком рано говорить, провалилось ли наступление Украины. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

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"Слишком рано говорить, чем все закончится. Они [Вооруженные силы Украины] достигли по меньшей мере частичного успеха в том, что они собираются сделать, и это важно", - сказал Милли, подчеркнув, что у Киева есть еще 30-45 дней на то, чтобы продолжать наступление при приемлемой погоде. "После это грунт станет очень сырым, станет крайне сложно маневрировать. Затем придут зимние холода, и тогда мы посмотрим, к чему все идет. Однако прямо сейчас еще слишком рано говорить о том, провалилось это наступление или нет", - добавил он.

По словам Милли, пока украинские военные "уверенно продвигаются вперед" через российские оборонительные рубежи. Он подчеркнул, что уже давно предсказывал, что противостояние будет "долгим, медленным и тяжелым с большим количеством потерь", и его прогноз оправдывается. 

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