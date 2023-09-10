Премьер Италии затруднилась назвать сроки своего визита в Китай

По словам Джорджи Мелони, Рим и Пекин связывает стратегическое партнерство, которое выходит за рамки меморандума о намерениях, предусматривающего участие Италии в китайской инициативе "Один пояс - один путь"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что сроки ее визита в Китай пока не установлены. Она уточнила на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати, что приглашение в Пекин было подтверждено на ее встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Нью-Дели.

По словам Мелони, Рим и Пекин связывает стратегическое партнерство, которое выходит за рамки меморандума о намерениях, предусматривающего участие Италии в китайской инициативе "Один пояс - один путь". Встреча с премьером Госсовета КНР на полях саммита G20 прошла в "дружественной и конструктивной атмосфере", продолжала глава правительства. "Я намерена совершить визит в Китай, но сделать это более целесообразно, когда у нас будет больше элементов для развития двустороннего сотрудничества", - сказала Мелони.

Она не подтвердила, что решение о выходе из меморандума, подписанного ее предшественником на посту премьера Италии Джузеппе Конте в 2019 году, уже принято. "Выход из инициативы "Один пояс - один путь" не испортит [двусторонних] отношений, но решение еще предстоит принять. Главное - это вести диалог", - добавила она.

Как передают СМИ, на саммите G20 в Нью-Дели обсуждалось создание транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами, который называют альтернативой китайской инициативе.

3-4 сентября в Китае побывал вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Он объявил о подготовке визитов в КНР Мелони и президента республики Серджо Маттареллы. Рим настаивает, что меморандум с Пекином не принес значительных экономических выгод. Италия - единственная страна "семерки", подключившаяся к инициативе "Один пояс - один путь", и это вызывает критику со стороны США. Итальянские власти утверждают, что Вашингтон не оказывает на них давления по этому вопросу.