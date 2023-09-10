СМИ: Орбан планирует оставаться на посту премьера Венгрии до 2034 года

По информации интернет-издания Teleх, он считает, что конфликт на Украине и пандемия коронавируса отняли у его правительства четыре года

БУДАПЕШТ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, непрерывно находящийся у власти уже более 13 лет, рассчитывает оставаться во главе правительства до 2034 года. Как стало известно интернет-изданию Telex, такие сроки венгерский лидер назвал в своем выступлении на встрече с активистами Венгерского гражданского форума.

Мероприятие, состоявшееся в субботу в курортном местечке Кётче (область Шомодь) вблизи озера Балатон, носило закрытый характер, однако Telex узнало о содержании речи премьера из своих источников. По информации интернет-издания, Орбан заявил, что "планирует руководить правительством до 2034 года". "После выборов 2018 года премьер-министр неоднократно публично намекал, что планирует находиться на своем посту до 2030 года, однако теперь он назвал в качестве цели 2034 год, пояснив, что война [на Украине] и пандемия коронавируса отняли [у его правительства] четыре года", - написало Telex.

Орбан признал, что из-за экономических трудностей, вызванных конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза против России, популярность его правительства и возглавляемой им партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" несколько снизилась, однако "не так сильно, как у других европейских правящих партий". В качестве примера он привел Германию, где, по его словам, популярность оппозиционных партий уже выше, чем правящей коалиции. Орбан также отметил, что правительству известно о падении реальных доходов населения, однако к концу года эта тенденция должна обратиться вспять.

Премьер-министр подтвердил приверженность традиционным консервативным ценностям, заявив, что видит серьезную угрозу "в исламизации Европы", и не исключив, что "христианские общины с Запада в обозримом будущем побегут в Венгрию". Он также отметил, что хочет видеть свою страну "большой, сильной, богатой" и пользующейся уважением во всем мире. Ранее его правительство заявляло, что хотело бы достичь к 2030-м годам среднего уровня развития в Евросоюзе и сделать Венгрию одним из лучших мест для жизни в сообществе.

Орбан находится на посту премьера без перерыва с 2010 года. В апреле 2022-го ФИДЕС вместе со своими младшими партнерами - христианскими демократами - одержала уверенную победу на общенациональных выборах, получив в парламенте 135 из 199 мест. Это позволило ему остаться на посту премьера еще на один четырехлетний срок. Следующие парламентские выборы в Венгрии состоятся в 2026 году.