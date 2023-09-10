США рассчитывают, что Маск продолжит предоставлять Украине услуги Starlink

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать утверждения о якобы имевших место контактах Илона Маска с российской стороной

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает, что Илон Маск продолжит в полном объеме предоставлять Украине услуги спутников Starlink. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN, комментируя информацию о срыве украинской атаки на ВМФ России в 2022 году из-за отсутствия доступа к этой спутниковой системе в районе Крыма.

"Я не могу говорить о конкретном эпизоде. Я могу сказать, что Starlink является важным средством для украинцев для связи друг с другом, особенно для военных, чтобы защищать всю украинскую территорию, - сказал он. - Это таким и остается. Я ожидаю, что это продолжит быть критически важным в их [украинской стороны] усилиях. Так что мы надеемся и ожидаем, что эта технология продолжит быть полностью доступна для украинцев".

Блинкен не стал комментировать утверждения о якобы имевших место контактах Маска с российской стороной.