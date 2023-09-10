10 сентября, 14:31
Военная операция на Украине

Блинкен прокомментировал удары Украины по российской территории

По словам госсекретаря США, Киев сам принимает решения по ведению конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. США не поощряют нанесение Украиной ударов по РФ и не позволяют использовать для этого свои вооружения, однако решения о том, как вести боевые действия, принимает Киев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос о том, не ожидают ли США эскалации конфликта из-за ударов Украины по российской территории.

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"Мы не поощряли их и не предоставляли возможностей для использования любых вооружений за пределами украинской территории", - сказал он.

Блинкен при этом добавил, что Украине "приходится принимать основные решения о том, как они будут защищать свою территорию и как будут территории возвращать". "Наша роль, как и десятков других стран по всему миру, поддерживать их и помогать им в этом", - отметил американский госсекретарь. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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