Делегация Канады вместе с Трюдо не может вылететь из Индии из-за поломки самолета

Как сообщил телеканал CTV, у самолета возникла техническая неполадка, которую оперативно решить не удалось

ОТТАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и вся канадская делегация, включая прессу, которая принимала участие в саммите Группы двадцати (G20) в Индии, не могут вылететь из Нью-Дели из-за поломки самолета. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, у самолета возникла техническая неполадка, которую оперативно решить не удалось. В связи с этим вся делегация пока остается в Индии. Когда Трюдо и его сопровождающие смогут вылететь в Канаду, неясно.

Саммит Группы двадцати проходил в Нью-Дели. На него были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавлял глава МИД Сергей Лавров.