Король Британии и президент Алжира поздравили Ким Чен Ына с Днем образования КНДР

Карл III пожелал народу КНДР "светлого будущего", а Абдельмаджид Теббун - процветания и прогресса

СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III и президент Алжира Абдельмаджид Теббун поздравили лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем образования его страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Карл III направил поздравление 9 сентября в день праздника. Он пожелал народу КНДР "светлого будущего".

Лидер Алжира пожелал Ким Чен Ыну здоровья, а "дружественному народу КНДР" - процветания и прогресса. Он также выразил готовность вместе с коллегой активизировать проведение консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес, и укреплять "исторически дружественные отношения" между двумя странами.

Телеграммы лидеру КНДР ранее адресовали президенты России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Туркмении. ЦТАК сообщало, что Ким Чен Ына поздравили лидеры Бангладеш, Вьетнама, Египта, Зимбабве, Индонезии, Ирана, Китая, Кубы, Лаоса, Мозамбика, Монголии, Намибии, Никарагуа, Пакистана, Сейшел, Сенегала, Сингапура, Сирии, Уганды, а также временный президент Мали и лидер Палестины. Кроме того, по случаю праздника послания направили короли Таиланда и Швеции.

