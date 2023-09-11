В МИД Ирана сообщили об обмене проекта всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве с РФ

Официальный представитель дипведомства исламской республики Насер Канани Чафи сообщил, что текст документа находится на рассмотрении

ДУБАЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Иран и Россия обменялись проектом всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве, текст документа находится на рассмотрении рабочих групп. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

"Для того чтобы сотрудничество между [Ираном и Россией] имело комплексную и полную дорожную карту, а правительственные учреждения могли развивать отношения со своими коллегами на основе поставленных целей, ведутся переговоры по подготовке всеобъемлющего документа, стороны обменялись проектом [соглашения], [текст документа] рассматривается в рабочих группах", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране. Слова дипломата приводит иранское агентство Fars.

12 мая специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил ТАСС, что текст всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Россией и Ираном находится на стадии финальных правок. Он уточнил, что стороны долгое время обмениваются правками, идет "обычный юридический процесс". 30 июня посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что документ охватывает различные сферы двустороннего сотрудничества, в том числе политику, безопасность, культуру и оборону.