Объединения офицеров запаса Армении потребовали от Пашиняна принять помощь ОДКБ

Сообщество офицеров также обратилось к лицам, "ранее занимавшим высокие политические или военные посты в Республике Армения, генералам и офицерам резерва силовых структур", призывая их "проявить жесткую общественную позицию в том, чтобы помощь ОДКБ стала непосредственной реальностью"

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Армянские общественные объединения "Щит отечества", "Офицеры запаса" и "Офицеры запаса Службы нацбезопасности" выступили с требованием к премьер-министру республики Николу Пашиняну утвердить предложенный Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДБК) пакет помощи и разместить вдоль границы с Азербайджаном ее миротворческие контингенты.

"Принимая во внимание смертельные угрозы, стоящие перед Арменией и Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), высокую вероятность новых широкомасштабных военных операций или войны, мы вновь требуем от Никола Пашиняна немедленно подписать пакет помощи, предложенный ОДКБ Армении, и положительно отреагировать на предложение ОДКБ о размещении миротворческих сил ОДКБ вдоль всей линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном, а также подготовиться к проведению двух ранее отклоненных военных учений ОДКБ в Армении", - говорится в распространенном сообщении.

Сообщество офицеров также обратилось к лицам, "ранее занимавшим высокие политические или военные посты в Республике Армения, генералам и офицерам резерва силовых структур", призывая их "проявить жесткую общественную позицию в том, чтобы помощь ОДКБ стала непосредственной реальностью". "Призываем нынешних руководителей, генералов и офицеров силовых структур проявить свою волю и в рамках своих полномочий предотвратить развитие крайне опасных для Армении событий, которые приведут к новым территориальным и людским потерям, войне", - указано в заявлении.

Ранее представители России неоднократно заявляли, что ОДКБ готова направить миссию на армяно-азербайджанскую границу, однако власти Армении отвергли данное предложение, сославшись на то, что "организация не осудила военную агрессию Азербайджана против Армении".