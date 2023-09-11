В Румынии начались противоминные учения ВМС нескольких стран НАТО и Украины

В маневрах участвуют более двухсот военных моряков

БУХАРЕСТ, 11 сентября. /ТАСС/. Официальная церемония открытия международных учений Sea Breeze 23.3, проводимых военно-морскими силами Румынии и США в Черном море и в дельте Дуная, прошла в румынском порту Констанца. Об этом сообщило Радио Румынии.

"Главные задачи ВМС Румынии в последний период были связаны с опасностью мин в Черном море, а после прекращения зерновой сделки в июле также на наблюдении и разведке вблизи речных границ Румынии", - сказал начальник штаба командования учений, капитан первого ранга Адриан Динкэ.

В маневрах, которые будут продолжаться до пятницы, участвуют более двухсот военных моряков из Болгарии, Великобритании, Румынии, США, Турции, Украины и Франции.

Согласно штабу ВМС Румынии, "главная цель Sea Breeze 23.3 - развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации".

От румынских ВМС в учениях задействованы морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера и другие плавсредства, а также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы и штабные офицеры.

От США - морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, водолазы-саперы с катерами и специальной техникой, а от других стран-участниц - водолазы, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и штабные офицеры.